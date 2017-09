Quick-Step verdedigt wereldtitel ploegentijdrit met drie landgenoten

Het gaat op en neer. Er is geen meter vlak. Het verschil met vorig jaar in Qatar is groot.

In vergelijking met de kampioenploeg van vorig jaar zien we twee wissels. De Duitsers Marcel Kittel en Tony Martin zijn er niet meer bij. Gilbert en Bauer komen in de plaats. Laurens De Plus is reserve in Noorwegen.

"We hebben een heel sterk en goed voorbereid team, opgebouwd rond ervaren renners en voormalige kampioenen in de discipline. Er is veel vertrouwen dat we een goed resultaat zullen halen", zegt ploegleider Tom Steels. "We hebben hier hard voor getraind. De afgelopen weken hebben we vaak het parcours in Bergen gesimuleerd en ik merkte dat de jongens er klaar voor zijn."

Het parcours in Noorwegen is 42,5 km lang. "Het gaat op en neer, een rollercoaster waarop je geen fouten kan maken. Er is geen meter vlak. Het verschil met vorig jaar in Qatar is groot. Het weer kan bepalend worden want door de regen kunnen de snelle afdalingen omgetoverd worden tot een schaatsbaan. Ook de 400 meter kasseien niet ver van de finish kunnen een impact hebben. De kracht en de samenhang in het team zullen bepalend worden."