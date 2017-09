Britse bond bevestigt: Froome daagt Dumoulin en Martin uit in WK-tijdrit

Froome, die het voorbije weekend de zeldzame dubbel Tour-Vuelta lukte, is meteen een van de favorieten voor het tijdritgoud in Bergen, waar 31 kilometer tegen de klok moet afgewerkt worden. Hij won de tijdrit over 40 km in de Vuelta.

Andere kanshebbers zijn de Nederlander Tom Dumoulin, de winnaar van de Giro waarin hij ook de rest domineerde in een chrono over 39 km, en de Duitse titelhouder Tony Martin.

Froome won op de Spelen van Rio 2016 het brons in de tijdrit, achter de gestopte Fabian Cancellara en Dumoulin. De tweede Britse tijdrijder is Steve Cummings.