Gilbert in koffiebar: "WK is technisch, lastig en lange dag: al wat ik graag heb"

Thor Hushovd heeft Philippe Gilbert meegenomen voor een trainingsritje naar Italië, of omgekeerd. In een koffiebar, vlak bij de golven van de Adriatische zee, blikt de Noor met onze landgenoot (kort) vooruit op het WK op de weg, volgende week in Noorwegen.