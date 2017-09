Kristoff: "Boasson Hagen zal op het WK niet voor mij rijden. Ik dus ook niet voor hem"

Over het WK in Qatar vorig jaar zijn we het nog steeds niet eens geraakt.

Kristoff kon zich de afgelopen jaren niet vinden in de koerstactiek van Boasson Hagen. In 2015 in Richmond sprong Boasson Hagen mee met aanvallers Van Avermaet en Sagan. De Noor bleef gewoon in het wiel van zijn kompanen, maar Kristoff claimde achteraf dat Boasson Hagen voor eigen succes was gegaan. Die beschuldigingen herhaalde Kristoff ook na de vorige WK-editie in Qatar.

"Over vorig jaar zijn we het nog steeds niet eens geraakt", laat Kristoff weten aan CyclingNews. "We praten wel met elkaar. Zo groot is ons dispuut niet. Maar hoe dan ook, we gaan nooit voor elkaar werken. We zullen allebei voor onze kans gaan maar we zullen niet op elkaar vertrouwen."