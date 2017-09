Degenkolb en Arndt zijn de kopmannen van Duitse WK-ploeg

Half augustus besliste de Duitse bond al om Degenkolb uit te spelen als snelle, sterke man. Voor Kittel en Greipel was er in de voorselectie van 14 geen plaats.

Maar al in de vierde rit van de Vuelta moest Degenkolb met bronchitis opgeven. Of hij nog op tijd in topvorm raakt, is koffiedik kijken. "Hij is op de goeie weg en heeft nog wat tijd. Er is momenteel geen aanleiding om ons plan met hem als kopman te veranderen", zegt BRD-directeur Patrick Moster.

Emanuel Buchman, Nico Denz (de man van AG2R die uit de Vuelta werd gezet omdat hij aan de volgauto hing), Johannes Fröhlinger, Christian Knees en Christoph Pfingsten vielen af.

Arndt neemt ook deel aan de individuele tijdrit, net als wereldkampioen Martin en Sütterlin.