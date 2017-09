Doet de materiaalpost uit het veld zijn intrede op het WK tijdrijden?

De slotfase van de tijdrit in Bergen is niet van de poes. De renners sluiten hun opdracht tegen de tijd af met een venijnige klim.

Met de wisselzone zou de organisatie de renners dan een kans geven om hun tijdritfiets in te ruilen voor een gewoon exemplaar. Een mecanicien zou dan in de wisselpost - net zoals in het veldrijden - klaar staan met de nieuwe fiets.

De Internationale Wielerunie (UCI) moet het voorstel, dat afkomstig is van verschillende bondscoaches en trainers, wel nog goedkeuren. De verwachting is dat de UCI het voorstel aanvaardt. De WK-organisator heeft in elk geval al ingestemd met het concept.