De Weert verkoos Naesen boven Vanmarcke: "Moeilijkste knoop om door te hakken"

Sep Vanmarcke zal het WK eind deze maand op tv moeten volgen want de renner van Cannondale-Drapac haalde de selectie niet. "Hij was heel teleurgesteld, maar dat is normaal.", vertelt De Weert. "Voor mij was dit ook de moeilijkste knoop om door te hakken."

Waarom laat hij Vanmarcke thuis? "Het heeft alles te maken met de manier waarop we willen rijden. We hebben twee speerpunten. Het is niet echt een geheim dat onze ploeg gebouwd is rond Van Avermaet en Gilbert. Daarnaast had ik al iemand als Oliver Naesen. Die kan als back-up dienen als een van de kopmannen een mindere dag heeft."

"Ik had geen ruimte voor nog zo'n type. Wat Naesen meer heeft dan Vanmarcke? Het is een beetje een persoonlijke keuze. Ik vind Naesen een steengoede renner. Hij verdient zijn plaats."

Naesen is toevallig een heel goede vriend van Greg Van Avermaet. "Vriendschap heeft er niets mee te maken. Het is natuurlijk mooi meegenomen, maar het is een tactische keuze. Vanmarcke is een heel ambitieuze renner. Daar is op zich niets mis mee. Ik heb met hem gebabbeld en dan de knoop doorgehakt."