Vanmarcke: "Volgens De Weert was ik de vrije rol te veel. Vreemd"

Vanmarcke paste dus niet in de plannen van bondscoach De Weert. "Hij moest keuzes maken en dat begrijp ik. De Weert vertelde me dat ik "de vrije rol te veel" zou geweest zijn. Vreemd, want ik heb nooit echt eisen gesteld over die vrije rol. Ik had hem al verteld dat ik me in elke rol kan schikken", gaat Vanmarcke verder.

"Toen ik bij de voorselectie was, begon ik me meer te focussen op het WK. Door goede prestaties in de zomer wilde ik me in de gratie van de bondscoach fietsen maar spijtig genoeg is dat niet gelukt. Er zijn veel goede Belgische wielrenners natuurlijk. Maar bij Cannondale ben ik ook niet altijd kopman en daar vervul ik mijn taak toch ook altijd."