Bondscoach De Weert laat Vanmarcke thuis voor het WK in Bergen

Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert zijn de uitgesproken kopmannen voor het WK op zondag 24 september in Bergen, waar de renners een golvend parcours vinden.

Voor de 7 andere plaatsjes koos Kevin De Weert renners die zelf ook kunnen afwerken als puntje bij paaltje komt. Enkel Julien Vermote is een zuiver werkpaard.

Een opvallende naam is die van Dylan Teuns, die voor het eerst erbij is bij de profs. Teuns maakte de voorbije weken grote indruk met eindoverwinningen in de Ronde van Wallonië, de Ronde van Polen en de Arctic Race. In die laatste wedstrijd bewees de ploegmaat van Van Avermaet ook op Noorse bodem te kunnen scoren.

Sep Vanmarcke is uiteindelijk het kind van de rekening. Vanmarcke reed de afgelopen weken enkele mooie uitslagen (vorige week werd hij nog 4e in Plouay), maar dat volstond niet om De Weert te overtuigen.