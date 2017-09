Naesen: "Heb mijn WK-selectie op sporza.be ingevuld, maar ik ken dan ook de namen"

In Qatar hadden we ook een fantastische ploeg, maar toen hebben renners die zelf prijs kunnen rijden zich volledig opgeofferd

"Wie de 9 zijn, mag ik niet zeggen. Maar er zit geen enkele renner bij waarvan je kunt zeggen: "Wat zal die daar doen?" Het zijn allemaal moteurs."

België kan heel wat grote namen selecteren, maar wie zal het werk in het eerste deel van de wedstrijd opknappen? "We moeten het doen zoals in Qatar. Daar hadden we een fantastische ploeg en hebben renners die zelf prijs kunnen rijden zich volledig opgeofferd, zoals Stuyven, Keukeleire en ik."

"Dat zou dit jaar hetzelfde moeten zijn in dienst van Greg (Van Avermaet) en Phil (Gilbert). Wij kennen onze plaats. Ik was er in de klassiekers wel telkens bij in de finale, maar ik heb ze nooit geklopt. Gelukkig sta ik ook niet helemaal onder aan de ladder."