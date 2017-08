Dumoulin, Mollema en Poels voeren Nederlandse WK-selectie aan

De grootste kanshebber is wellicht Tom Dumoulin, die dit jaar niet alleen de Giro won maar in de BinckBank Tour bewees nog altijd in vorm te zijn. Dumoulin kan de eerste renner worden die wereldkampioen wordt in de tijdrit én de wegrit.

De andere kopmannen bij Nederland zijn Wout Poels en Bauke Mollema. Met ook nog Niki Terpstra, Lars Boom, Dylan van Baarle, Jos van Emden, Sebastian Langeveld en Koen de Kort zit Nederland niet verlegen om schaduwkopmannen.

"We hebben een heel sterke selectie", vindt Veneberg. "Al onze renners zijn aanvallers. Het gehele niveau van de Nederlandse mannen groeit ieder jaar. Ik zie ons steeds een stap dichter bij een titel komen. Dan heb ik het ook over de tijdrit."