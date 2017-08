België mag met maximum van 9 renners starten in WK-wegrit in Bergen

België mag als leider van de landenranking 9 renners uitsturen. België mag als leider van de landenranking 9 renners uitsturen.

Exact over een maand begint het WK wielrennen in Bergen, in Noorwegen. En België weet sinds vandaag dat het daar als leider van de UCI-landenranking met het maximum van 9 renners mag starten in de wegrit. Dat voorrecht is weggelegd voor de top 10 van de ranking: ook Colombia, Spanje, Frankrijk, Italië, Australië, Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland én gastland Noorwegen doen het met negen.