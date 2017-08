Duitsland laat Kittel en Greipel thuis voor het WK wielrennen

John Degenkolb moet de Duitse ploeg aanvoeren in Bergen. John Degenkolb moet de Duitse ploeg aanvoeren in Bergen.

John Degenkolb wordt de Duitse kopman voor het WK in Bergen. De Duitse ploeg wordt helemaal rond de bonkige sprinter gebouwd. Voor Marcel Kittel en André Greipel is door het heuvelachtige parcours geen plaats in het team.