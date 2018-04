Vuelta-organisatie verrast niet: wildcards voor 3 Spaanse teams en Cofidis

De Ronde van Spanje begint dit seizoen op 25 augustus in Malaga met een tijdrit van 8 kilometer. Drie weken later eindigt de Vuelta in de Spaanse hoofdstad Madrid. Vorig jaar behaalde België met Yves Lampaert, Sander Armée en Thomas De Gendt drie ritzeges. Chris Froome was de eindwinnaar.

Dit seizoen krijgen drie kleine Spaanse ploegen een wildcard: Burgos,Caja Rural en Euskadi, de "opvolger" van Euskaltel. Ook Cofidis uit Frankrijk krijgt een wildcard. Dat is niet verrassend want Cofidis is al jaren één van de hoofdsponsors van de Vuelta.