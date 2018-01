Vuelta 2018: meer van hetzelfde met 9 aankomsten bergop

🔥 Etapa 1 | Stage 1 🔥 #LaVuelta18



🚩Málaga > Málaga 🏁

🚴 C.R.I. | ITT - 8 km



🇪🇦 ¡La etapa de los museos!

🇬🇧 The stage of the museums! pic.twitter.com/WjmrBPIVSD — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018

🔥 Etapa 2 | Stage 2 🔥 #LaVuelta18



🚩Marbella > Caminito del Rey 🏁

🚴 163,9 km | 2.340 m+



🇪🇦 Primer asalto de los favoritos.

🇬🇧 First assault for GC contenders. pic.twitter.com/tsXtugyCrD — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018

🔥 Etapa 3 | Stage 3 🔥 #LaVuelta18



🚩Mijas > Alhaurín de la Torre 🏁

🚴 182,5 km | 2610 m+



🇪🇦 Oportunidad para los sprinters.

🇬🇧 Opportunity for sprinters. pic.twitter.com/gXOE2yVt8u — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018

🔥 Etapa 4 | Stage 4 🔥 #LaVuelta18



🚩Vélez-Málaga > Alfacar. Sierra de la Alfaguara 🏁

🚴 162 km | 2.922 m+



🇪🇦 Un final en alto con trampa.

🇬🇧 A tricky final ascent. pic.twitter.com/JfTKeTX6kg — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018

🔥 Etapa 5 | Stage 5 🔥 #LaVuelta18



🚩Granada > Roquetas de Mar 🏁

🚴 188 km | 2.510 m+



🇪🇦 Posible sprint selectivo.

🇬🇧 Possible sprint for selected riders. pic.twitter.com/MXTFnqfLfu — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018

🔥 Etapa 6 | Stage 6 🔥 #LaVuelta18



🚩Huércal-Overa > San Javier. Mar Menor 🏁

🚴 153 km | 1.115 m+



🇪🇦 Oportunidad para el sprint, si el viento lo permite.

🇬🇧 Chance for a sprint, if crosswinds allow it. pic.twitter.com/29kTa74tSz — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018

🔥 Etapa 7 | Stage 7 🔥 #LaVuelta18



🚩Puerto Lumbreras > Pozo Alcón 🏁

🚴 182 km | 2.115 m+



🇪🇦 Un puerto final que puede romper la carrera.

🇬🇧 A final climb that can break the race. pic.twitter.com/vlF4m4SQVj — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018

🔥 Etapa 8 | Stage 8 🔥 #LaVuelta18



🚩Linares > Almadén 🏁

🚴 195,5 km |1.650 m+



🇪🇦 Etapa para la fuga, con permiso de los sprinters.

🇬🇧 Stage for the break, with sprinters team's permission. pic.twitter.com/MYQ6iBuuuz — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018

🔥 Etapa 9 | Stage 9 🔥 #LaVuelta18



🚩Talavera de la Reina > La Covatilla 🏁

🚴 195 km | 3.960 m+



🇪🇦 Primera llegada importante para la general.

🇬🇧 First important summit for GC. pic.twitter.com/J9Dnh9q6FT — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018

🔥 Etapa 10 | Stage 10 🔥 #LaVuelta18



🚩Salamanca. VIII Centenario Universidad de Salamanca > Fermoselle. Bermillo de Sayago 🏁

🚴 172,5 km | 1.050 m+



🇪🇦 Una etapa dificil de controlar.

🇬🇧 A difficult stage to control. pic.twitter.com/6Ww1ihAgO6 — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018

🔥 Etapa 11 | Stage 11 🔥 #LaVuelta18



🚩Mombuey > Ribeira Sacra. Luintra 🏁

🚴 208,8 km | 2.940 m+



🇪🇦 La etapa más larga, provocará un gran desgaste.

🇬🇧 The longest stage, will produce severe fatigue. pic.twitter.com/3ZWbTyMaWC — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018

🔥 Etapa 12 | Stage 12 🔥 #LaVuelta18



🚩Mondoñedo > Faro de Estaca de Bares. Mañón 🏁

🚴 177,5 km | 2.310 m+



🇪🇦 Etapa sinousa para los más valientes.

🇬🇧 Hilly stage for the brave ones. pic.twitter.com/QuDWV1L56h — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018

🔥 Etapa 13 | Stage 13 🔥 #LaVuelta18



🚩Candás.Carreño > Valle de Sabero. La Camperona 🏁

🚴 175,5 km | 2.735 m+



🇪🇦 Etapa para marcar diferencias en la general.

🇬🇧 Ideal stage for gaps in GC. pic.twitter.com/KJeXcUkAOi — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018

🔥 Etapa 14 | Stage 14 🔥 #LaVuelta18



🚩Cistierna > Les Praeres. Nava 🏁

🚴 167 km | 2.795 m+



🇪🇦 Rampas hasta el 23%

🇬🇧 Slopes up to 23% pic.twitter.com/HRVgmn2bPf — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018

🔥 Etapa 15 | Stage 15 🔥 #LaVuelta18



🚩Ribera de Arriba > Lagos de Covadonga 🏁

🚴 185,5 km | 4.000 m+



🇪🇦 La etapa con mayor desnivel.

🇬🇧 The stage with the biggest ascent. pic.twitter.com/YjnihjnMKm — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018

🔥 Etapa 16 | Stage 16 🔥 #LaVuelta18



🚩Santillana del Mar > Torrelavega 🏁

🚴 C.R.I. | ITT - 32,7 km



🇪🇦 Una contrarreloj para especialistas.

🇬🇧 A time trial for specialists. pic.twitter.com/7aeVHutI2d — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018

🔥 Etapa 17 | Stage 17 🔥 #LaVuelta18



🚩Getxo > Balcón de Bizkaia 🏁

🚴 166,4 km | 3.010 m+



🇪🇦 Media montaña con un duro final.

🇬🇧 Hilly with a hard final climb. pic.twitter.com/lvyGT1w6Bt — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018

🔥 Etapa 18 | Stage 18 🔥 #LaVuelta18



🚩Ejea de los Caballeros > Lleida 🏁

🚴 180,5 km | 830 m+



🇪🇦 Última oportunidad para sprinters antes de Madrid.

🇬🇧 Las chance for sprinters before Madrid. pic.twitter.com/7SM19d04Y9 — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018

🔥 Etapa 19 | Stage 19 🔥 #LaVuelta18



🚩Lleida > Andorra. Naturlandia 🏁

🚴 157 km | 2.695 m+



🇪🇦 Llana con un final épico.

🇬🇧 Flat with en epic ending. pic.twitter.com/12ClWN2S2U — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018

🔥 Etapa 20 | Stage 20 🔥 #LaVuelta18



🚩Andorra. Escaldes-Engordany > Andorra. Collada de La Gallina. Santuario de Canolich 🏁

🚴 105,8 km | 3.890 m+



🇪🇦 La etapa decisiva.

🇬🇧 The decisive stage. pic.twitter.com/Q6tBenxGcl — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018

🔥 Etapa 21 | Stage 21 🔥 #LaVuelta18



🚩Alcorcón > Madrid 🏁

🚴 112,3 km | 300 m+



🇪🇦 El paseo de los campeones.

🇬🇧 The walk of champions. pic.twitter.com/bb130zYEQ3 — La Vuelta (@lavuelta) 13 januari 2018