Vuelta begint voor het eerst sinds 2009 weer met individuele tijdrit

Het Centre Pompidou in Malaga is een spin-off van het grotere museum in Parijs. Het werd in 2015 ingehuldigd, maar krijgt nu een publicitair duwtje in de rug van de organisatoren van de Vuelta.

Op 25 augustus zal het museum de start vormen van de 73e Ronde van Spanje. De renners zullen een individuele tijdrit afwerken van een tiental kilometer. De laatste renner zal in de late avondzon finishen, om 20.30u.

"Deze start aan het Centre Pompidou slaat de brug tussen Spanje en Frankrijk, tussen Malaga en Parijs en tussen de Vuelta en de moderniteit", zegt organisator Javier Guillen.

In 2009 opende de Vuelta voor het laatst met een individuele tijdrit. Toen was Fabian Cancellara de beste in de proloog in Assen. Voor een langere tijdrit in Spanje zelf moeten we al terug naar 2005, toen Mensjov won in Granada.