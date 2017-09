VRT ???media.video.type.mz_vod??? Theuns wil nog een extra jaar voor Contador

Edward Theuns (Trek-Segafredo) liet in deze Vuelta al eens zijn zangtalent bewonderen. De ploegmaat van Alberto Contador had zijn stembanden ook vandaag ingesmeerd. "Doe er nog een jaartje bij", was de boodschap van zijn serenade.