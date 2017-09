Planckaert over Froome: "Een professor die les komt geven"

"Chris Froome is outstanding", zegt Eddy Planckaert. "Iedereen heeft er veel kritiek op, want het is niet mooi. Als je terugdenkt aan andere generaties, dan was er meer spanning."

"Maar Froome is op dit moment de beste ronderenner en hij heeft de beste ploeg. En het koerssysteem is ook veranderd. Ik verveel me soms ook als ik naar de koers kijk: je ziet die zwarte trein en Froome die als een kreeft op zijn fiets zit."

"Het is ingestudeerd. Wielrennen is wetenschap geworden. Of dat jammer is? Ja, want de spanning is er niet meer. Maar ik heb me aangepast aan deze sport. En dan is wielrennen ook mooi. Je moet mee evolueren."