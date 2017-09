Chris Froome had het na de tocht over de Angliru over een "emotierijke" etappe. "Na het winnen van de Tour was deze Vuelta een nog grotere uitdaging", vertelt Froome. "Zulke momenten zijn alle opofferingen waard, al die momenten waarbij je weg van je familie bent. Dit is een ongelofelijk gevoel."

De dubbel Tour-Vuelta, het was al van Bernard Hinault in 1978 geleden. "Vorig jaar won ik de Tour en werd ik 2e in de Vuelta. Dat gaf me veel motivatie en toonde aan dat de dubbel mogelijk was."

"Ik heb mijn seizoen dit jaar anders ingedeeld. Ik heb in het eerste deel minder gekoerst en kwam iets frisser aan de start van de Tour. Dat heeft me geholpen om in deze Vuelta sterk te zijn."

"De Tour is zo veeleisend, maar de Vuelta is een ander type koers. Het was fysiek zwaar, met al die aankomsten bergop. Er werd agressief gekoerst en de weersomstandigheden waren wisselend. Het was lastig."