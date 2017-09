Ploegmaats zetten Contador in de bloemetjes: "Het was een eer"

Eternamente agradecido a tod@s por vuestro cariño! Eternally grateful to all! #Angliru pic.twitter.com/xTbr6lsYwQ — Alberto Contador (@albertocontador) September 9, 2017

Today was a privilege to be in the @TrekSegafredo team car. Thanks team ! And Thank you @albertocontador ! What a way to Say goodbye — Steven de jongh (@stevendejongh) 9 september 2017

Huge congrats @albertocontador ! Big pleasure to be part of the @TrekSegafredo boys in your last Vuelta #1año+ pic.twitter.com/XaBqZ0Om7c — Markel Irizar (@Markelirizar) 9 september 2017

#FairyTailending @albertocontador honor to rip it these 3 weeks with @TrekSegafredo boys — Peter Stetina (@peterstetina) 9 september 2017

What a team @TrekSegafredo. What a leader @albertocontador. Amazing victory, one for the history books. — Koen de Kort (@koendekort) 9 september 2017