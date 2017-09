De Gendt: "Heb de spurt van mijn leven gereden"

De Gendt is de 96e renner (en de 14e Belg) die erin slaagt om in de drie grote rondes een rit te winnen. Hij won een rit in de Giro 2012 en in de Tour 2016. "Ik had niet verwacht dat ik dat dit jaar nog zou kunnen."

"In de eerste week voelde ik me niet goed, in de tweede was het oké. In de derde week gaat het beter, maar het was niet echt mijn parcours met al die steile beklimmingen, zoals ook vandaag de slotklim. Maar ik zat in een goeie groep met Jungels, die enorm hard reed om de vier jongens vooraan terug te pakken. Dat was perfect voor mij. Ik had het niet meer verwacht, maar ik houd van verrassingen."