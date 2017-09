Armée: "Ik heb lang moeten wachten op mijn eerste profzege"

In het verleden werkte ik vooral voor de ploeg, maar in deze Vuelta mocht ik mijn eigen kans gaan

In het verleden werkte ik vooral voor de ploeg, maar in deze Vuelta mocht ik mijn eigen kans gaan

"In het verleden werkte ik vooral voor de ploeg, maar in deze Vuelta mocht ik mijn eigen kans gaan. Ik zat al voor de 3e keer in de goeie vlucht. Ik voelde me heel goed. Beter en beter naarmate de etappe vorderde. Ik wist dat ik er dichtbij zou zijn."

"Op de 2e klim dacht ik al om aan te vallen, omdat de samenwerking vooraan niet meer zo goed was. Uiteindelijk ben ik op de voorlaatste klim meegegaan met Gougeard. Ik wist dat mijn volgende aanval op het vals plat moest zijn."

"Loetsenko en Alaphilippe gingen nog mee, maar die laatste werkte niet mee. Hij zei dat het op was, maar met hem weet je het nooit, dus hebben we toch geprobeerd om hem te lossen."

"Ik wist dat als ik met Loetsenko naar de klim ging ik een goeie kans had. Ik heb de hele helling op de grote versnelling gereden. Dat was de manier om het aan te pakken."

"Op 300 meter riep de ploegleider dat hij helemaal geplooid was en dat ik gewonnen had. Dat was een mooi moment. Die laatste meters waren genieten."

"Dit is een bevestiging voor mij. Ik wist dat het er in zat en dat het ooit moest gebeuren. Ik heb het ook al een paar keer tegen de ploeg gezegd en vandaag viel alles in zijn plooi. We rijden een schitterende Vuelta. De sfeer zit ook goed in de ploeg. We gaan dat nog een paar dagen volhouden en in Madrid volgt er een feestje."