De Cauwer: "Ik wil het nog wel eens zien, Froome zonder team"

"Zet Froome in een team van een ander kaliber en je krijgt een totaal andere koers", denkt José De Cauwer. "Niet dat Froome dan de Vuelta niet zou winnen, maar ik wil het nog wel eens zien, zo'n Froome zonder team. Niet dat ik hem de eindzege in de Vuelta niet gun, maar ik ben benieuwd hoe hij met zo'n situatie zou omgaan. Alleen op de wereld, zoals zijn concurrenten."

"Dan zou hij gek worden van onzekerheid", zegt Wuyts. "Want het hele opzet van Sky is om Froome voortdurend op zijn gemak te houden. Hij is een ongeruste ziel, ook al is hij daar de voorbije jaren in verbeterd. Net zoals hij ook meer stabiliteit op zijn fiets uitstraalt."