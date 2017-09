Froome na tijdsverlies: "Ik maak me geen zorgen over de Angliru"

Froome zag af vandaag op Los Machucos. Froome zag af vandaag op Los Machucos.

Chris Froome toonde op de moordende klim Los Machucos voor het eerst tekenen van verzwakking in deze editie van de Vuelta. Maar de Brit maakt zich geen zorgen. "Ik denk niet dat er ook maar één renner is die houdt van hellingen tot 25 à 28 procent, maar dit is de Vuelta en het hoort er bij."