VIDEO: Ex-Vuelta-winnaar Cobo rijdt "onmenselijke" slotklim van de dag op

Nooit eerder deed de Vuelta Los Machucos aan. In Spanje praat men over de berg als de "rampas inhumanas", de onmenselijke hellingen. De klim is 7,3 kilometer lang aan gemiddeld 8,7 procent. Maar dat gemiddelde zegt niet alles: je hebt er stroken van 17,5, 28 en 22 procent, soms voorafgegaan of gevolgd door een flinke afdaling. Je komt er dus nooit in je ritme.

Hoe hoger je gaat, hoe minder extreem de verschillen worden. Tussen 3 en 6 kilometer is de gemiddelde stijging 13 procent, de laatste kilometer begint met een afdaling, waarna de laatste honderden meters licht oplopen.

In het wegdek zitten gleuven voor extra grip voor auto's die de zware tocht naar boven willen wagen, maar of de renners er blij mee zijn is maar de vraag.