Wuyts en De Cauwer: "Er is nog altijd strijd voor de 1e plaats"

Lacht Froome ook zondag op het eindpodium in Madrid?

Chris Froome houdt de Ronde van Spanje na zijn overwinning in de tijdrit nog wat meer in zijn greep. Maar de koers is nog niet voorbij, menen onze commentatoren. "Eén slechte dag van Froome volstaat."