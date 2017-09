AG2R stuurt Geniez en Denz naar huis na opgedoken Vuelta-filmpje

Waar er eerst nog wat twijfel heerste of het filmpje wel tijdens de koers opgenomen was, neemt AG2R met deze actie alle twijfel weg. "Wij verontschuldigen ons bij de organisatie en het publiek voor het onsportieve gedrag van onze renners", luidt het in een persbericht. "Dat is in tegenspraak met onze waarden."

De beelden, die zonder twijfel geschoten werden vanuit andere volgauto's, tonen Geniez en Denz die zich tijdens een stevige beklimming doodleuk door de auto laten meevoeren. Geen van de twee speelt een rol van betekenis in het klassement.

AG2R telt nu nog maar vijf renners in de Spaanse ronde. Eerder moesten ook Domenico Pozzovivo en Axel Domont er de brui aan geven.