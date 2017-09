Bart De Clercq: "Pijnlijk dat we niet voorop konden blijven"

Bart De Clercq kleurde de vlucht van de dag op weg naar La Pardena, maar op die slotklim moest hij afhaken. "Het was een zware rit", vertelt hij. "Om mee in de ontsnapping te raken was het al serieus op de limiet koersen."

"We waren dan met 10 en aanvankelijk draaide dat vrij goed rond, maar toen bleek dat er in het peloton ook een aantal ploegen zich op kop zetten. Je zag dat de hoop bij sommige renners al weg was en dat ze meer begonnen te lonken."

"Zelf heb ik geprobeerd om het tempo erin te houden, want het is dwaas om je zomaar te laten inlopen. Als je dan ziet dat Majka nog net standhoudt, is het pijnlijk dat we niet voorop konden blijven. Maar hij was een stuk sterker. Ik voelde me al heel wat beter dan de vorige keer dat ik mee was in de aanval."

"De benen waren wel goed, maar dat je Costa en Majka op het einde moet laten gaan, is geen schande. We hebben geprobeerd en het is niet gelukt, maar ik ben toch tevreden over de aanval en de benen."