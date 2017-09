Declercq: "Al lang geleden dat een team het nog zo goed deed als dit Quick-Step"

Met 5 ritzeges in deze Vuelta evenaart Quick-Step het aantal overwinningen in de voorbije Tour, waar Marcel Kittel vijfmaal mocht zegevieren. "Voor elk seizoen hoop je altijd op zo'n scenario, maar het echt realiseren, dat is een ander paar mouwen", zegt ploegleider Rik Van Slycke.

"Ons succesrecept? Een goede voorbereiding, een prima sfeer in de ploeg en een teambaas die ons blijft motiveren. We staan met de neuzen in dezelfde richting en koesteren en grote drang om te winnen. Volgens mij is dat ons grootste wapen."

Klassementsman de la Cruz kampeert momenteel op de 5e stek. "Zijn aankomsten komen er nu aan. We gaan vol voor zijn klassement. En misschien volgt er in Madrid nog een sprintersetappe die we naar onze hand kunnen zetten."