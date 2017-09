Belkov dient geen klacht in tegen man die hem een duw gaf

Maxim Belkov wist niet wat hem overkwam toen hij gisteren op de slotklim plots een duw kreeg van een toeschouwer. De renner van Katjoesja belandde in de kant, maar kon zijn weg vervolgen. Op sociale media deed hij nadien een oproep naar getuigen, waarna filmpjes opdoken van het incident.

"Ik heb intussen via de Vuelta-organisatie meer uitleg gekregen van de politie", laat Belkov vanmorgen weten. "Blijkbaar kampt die man met mentale moeilijkheden. Dat volstaat voor mij om geen verdere actie te ondernemen tegen hem."

"Ik ben ongedeerd, maar het had veel erger kunnen aflopen. Wielrennen is een heel toegankelijke sport en dat moet zo blijven. Maar hopelijk opent dit incident de ogen van de supporters. Raak alsjeblief nooit een renner aan, loop niet met ons mee en let altijd op de mensen in je gezelschap", besluit Belkov.