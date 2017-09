Froome na dubbele schuiver: "Gelukkig alleen maar schaafwonden"

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Drama voor Froome! Dubbele valpartij in de afdaling Drama voor Froome! Dubbele valpartij in de afdaling

Een overgangsritje in de Vuelta kreeg gisteren nog een zeer onverwachte plottwist. Na een dubbele val van Chris Froome was het plots alle hens aan dek in het Sky-kamp. "Ik ben blij dat ik geen blessures heb opgelopen", reageerde Froome gisteren na de finish.