Theuns: "Nog niet vaak zoveel pijn gehad in mijn benen"

Edward Theuns trok mee in de aanval in de vroege vlucht, maar in de finale liet hij zich uitzakken tot bij Alberto Contador, die was weggesprongen uit het peloton. Was dat zo afgesproken voor de start? "We hadden vooraf gezegd dat het niet slecht zou zijn als we iemand in de vlucht zouden krijgen", legt Theuns uit.

"Eerst dacht ik voor de ritzege te kunnen gaan, maar op die laatste klim voelde ik al vlug dat ze te snel gingen. Dan hoorde ik dat Alberto gedemarreerd had in het peloton. Ik dacht: hij mag niet bij mij zijn voor de top van de klim. Maar uiteindelijk hebben we op de top 3 of 4 minuten stilgestaan om hem op te wachten."

"Dan hebben we ons vol in de afdaling gesmeten. Er waren nog een paar pittige kuitenbijters bij waar ik mijn tenen moest uitkuisen om bij hem te blijven. Ik heb nog niet vaak zoveel pijn gehad in mijn benen de laatste jaren, ik heb alles gegeven om hem zoveel mogelijk te kunnen helpen."