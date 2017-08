Van Asbroeck: "Laten ons niet kisten door het afhaken van een sponsor"

Tom Van Asbroeck liet zich in deze Ronde van Spanje al eens zien met een derde plaats in rit 4. "Ik voel me super. Ik klim ook goed voor mijn doen dus misschien moet ik de komende dagen eens het risico nemen om mee te gaan in een vroege vlucht. Er zijn toch nog maar twee echte sprintkansen en ik moet nu profiteren van deze vorm."

Ook bij de Belgische sprinter sloeg het nieuws over het voortbestaan van de ploeg in als een bom. "Als je zoiets hoort kan je twee dingen doen: bij de pakken blijven zitten of uitpakken. Wij hebben geprobeerd om dat tweede te doen. We hebben aan alles en iedereen laten zien dat we een beresterke ploeg hebben."

Michael Woods werd uiteindelijk derde in de rit. "We hebben al een goeie Vuelta achter de rug. We zijn geen meelopers in dit peloton. We blijven strijden voor een ritzege. Dat is ons doel."