Pedro Delgado: "Einde van een gouden generatie in Spanje"

Er staan beloftevolle Spanjaarden klaar, maar we moeten nog 1 à 2 jaar wachten om te zien of we opnieuw kunnen spreken van een goede generatie

Delgado ziet ook dat de Spanjaarden het moeilijk hebben in deze ronde. Alberto Contador stopt er na deze Vuelta mee en Joaquim Rodriguez deed dit al eerder. Alejandro Valverde is er niet bij, maar ook zijn carrière loopt op zijn laatste benen.

"Het is inderdaad het einde van een gouden generatie in Spanje. Maar we hebben dat nog meegemaakt. Toen Indurain en ikzelf ermee stopten midden jaren 90, is enkele jaren later een nieuwe generatie Spaanse renners opgestaan. Denk maar aan Sastre, Freire, Valverde, Contador, Rodriguez… Dat is misschien wel de beste generatie die we ooit hebben gehad in Spanje."

"In de toekomst kijken is moeilijk. Maar we hebben met Mikel Landa iemand die iedere grote ronde kan winnen. Achter Landa komt er nog een groep jonge Spaanse renners, zoals Ruben Fernandez, Marc Soler, David De la Cruz en Enric Mas."

"Zij mogen de ambitie hebben om het stokje over te nemen van de oude generatie. Maar we moeten nog 1 à 2 jaar wachten om te zien of we opnieuw kunnen spreken van een goede generatie."