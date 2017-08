Kelderman: "Barguil moet gewoon eerlijk zijn"

Even terug naar eergisteren dan. Hoe ging dat akkefietje met Barguil in zijn werk? "Je spreekt met elkaar op de kamer. Je bespreekt de situatie en daarna heeft de ploeg een beslissing genomen. Ik had geen invloed in die beslissing."

Hoe voelt de Nederlander zich bij deze situatie: "Ik ben een beetje teleurgesteld in Warren. Hij moet gewoon eerlijk zijn."

En nu? "Zonder Warren voel ik zeker niet meer druk. Het plan was er altijd al. De jongens rijden perfect voor mij en de druk is er gewoon. Dan is het aan mij om op de laatste klim te laten zien of ik goed genoeg ben."

Kelderman staat 12e in de stand. Is dat zijn plaats? "Ik heb me nog niet super gevoeld hier, dat komt ook door een valpartij. Ik voel dat het beter wordt, maar het mag nog beter. Ik denk wel dat het ongeveer mijn plaats is."