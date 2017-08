Pauwels: "Vuelta lijkt iets meer open: er komen nog kansen"

"Ik had natuurlijk graag gewonnen, maar ik moet realistisch zijn. In de eerste week had ik geen fantastisch gevoel, al was dat deels ingecalculeerd", legt Pauwels aan Sporza uit.

"Ik combineer de Tour voor het eerst met de Vuelta. Op vlak van conditie is dat heel moeilijk te timen. Je moet teren op de vorm uit de Tour en ook rust inbouwen. En je moet hopen dat je conditie in stijgende lijn gaat. Ik denk dat dat het geval is."

"Ik heb me in de eerste week rustig gehouden en vandaag (gisteren, red) wilde ik een eerste keer mee zijn. Als je enkel geklopt wordt door renners als Alaphilippe en Majka, dan is dat niet zo slecht."