Werkpaard Tim Declercq: "WK zou een nieuwe droom zijn"

Tim Declercq maakt op zijn 28e zijn debuut in een grote ronde. "Yves (Lampaert, red) heeft niet gelogen. Een grote ronde is echt pittig", vertelt hij in Spanje aan Sporza.

Zijn team heeft een sterke openingsweek achter de rug. Lampaert won de eerste rit in lijn, daarna deed Matteo Trentin er een bij. "Vooral de zege van Yves vind ik de max, omdat hij mijn beste vriend is. Ook die van Matteo doet me veel plezier. Aan die zege heb ik een serieus steentje bijgedragen."

Declercq deelt de kamer met Lampaert. "We maken echt veel plezier. Het is ook leuk om met mekaar in een wereldtaal, het West-Vlaams, te kunnen praten."