De Tier: "Kraakte 50m voor de top, anders deed ik mee om de zege"

De Tier kwam in de openingstijdrit ook al eens in beeld, toen hij spectaculair crashte. "Ik hield daar wat schaafwonden aan over en ook wat spierpijn. Ik kon de voorbije dagen wel volgen, maar vandaag was pas mijn eerste goeie dag. Nu kon ik op dat laatste klimmetje wél over de grens gaan."

Bij Lotto-Jumbo verlengt De Tier zijn grenzen als klimmer. "Ik ben mezelf nog aan het ontdekken. Bij Lotto-Jumbo krijg ik meer een programma op mijn maat dan bij Topsport Vlaanderen, met nog meer koersen bergop. Je voelt dat je dan sterker wordt."