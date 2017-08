Wallays over kamergenoot Marczynski: "Hij is de sfeermaker van de ploeg"

"We waren naar hier gekomen om ritten te kapen. Nu kan iedereen zonder stress voortrijden, want die was er wel. Hopelijk kunnen we nog een ritje meepikken."

Ritwinnaar Marczynski kent Wallays goed, want hij slaapt er mee op de kamer in deze Vuelta. "Hij is de sfeermaker van de ploeg. Hij doet altijd iedereen lachen. De laatste dagen was dat bij mij wel wat minder, maar door deze overwinning zal het toch weer plezant worden aan de tafel."