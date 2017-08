VRT ???media.video.type.mz_vod??? Nieuwe val voor Wallays: deze keer is drinkbus de oorzaak Nieuwe val voor Wallays: deze keer is drinkbus de oorzaak

Het is voorlopig niet de Vuelta van Jelle Wallays. De renner van Lotto-Soudal kwam gisteren voor de tweede dag op een rij ten val in de Ronde van Spanje. Deze keer was een drinkbus de oorzaak. Bekijk hier de spectaculaire beelden van de tuimelperte.