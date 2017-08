Van Asbroeck komt weer boven water: "Dankzij mijn vrouw en Sep Vanmarcke"

Tom Van Asbroeck werd gisteren 3e in de Vuelta. Tom Van Asbroeck werd gisteren 3e in de Vuelta.

Tom Van Asbroeck (27) sprintte gisteren naar de 3e plaats in de 4e rit in de Ronde van Spanje. "De Tom Van Asbroeck van 2014 is terug. Hij is twee jaar weggeweest", zegt de sprinter van Cannondale.