Alberto Contador sukkelt met maag- en darmklachten

In het klassement van de Ronde van Spanje volgt Alberto Contador al op meer dan 3 minuten van leider Chris Froome. Terwijl ploegmaat Edward Theuns gisteren om de dagzege sprintte, was het voor hem zaak om de rit te overleven. De 34-jarige Spanjaard zat achteraan.

"Dat is mijn plaats natuurlijk niet, maar ik voelde me helemaal niet goed. Er is iets loos met mijn spijsvertering", vertelt Contador. "Hopelijk herstel ik de komende dagen snel."

Dat zal moeten, want vandaag is het weer klimmen geblazen in Spanje. De aankomst van de vijfde rit ligt bergop. Contador: "Het team helpt me goed. Hopelijk voel ik me snel weer zoals bij de start van de Vuelta."