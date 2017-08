Debusschere haalt uit naar Froome: "Hij deed me bijna vallen"

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Quick-Step weer boven in Vuelta: Trentin pakt ritzege Quick-Step weer boven in Vuelta: Trentin pakt ritzege

Jens Debusschere liet in de Ronde van Spanje gisteren een nieuwe kans op ritwinst liggen. De sprinter van Lotto-Soudal moest vrede nemen met een 5e plek, maar was meteen na de aankomst niet te spreken over het gedrag van Chris Froome in de sprintvoorbereiding.