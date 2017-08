VIDEO: "Gaan, weg, vai": ploegmaats schreeuwen Lampaert naar de ritzege

Quick-Step was een ploeg met een duidelijk plan gisteren. In de laatste 10 kilometer nam de Belgische formatie het heft in handen in het peloton en achter hen scheurde het door het beukwerk van onder anderen Niki Terpstra en Julian Alaphilippe.

Lampaert trok naar de kop, achter hem lieten zijn gezellen het gat vallen. Onze landgenoot keek even achterom, maar werd luid toegeschreeuwd door zijn ploegmaats: "Gaan, weg, vai!"

De Belgische kampioen tijdrijden trapte het gaspedaal daarop volledig in en snelde naar de ritzege, voor Trentin. Niet verwonderlijk dus dat renners en ploegleiders uit hun dak gingen.