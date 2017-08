Lampaert: "Ik weet niet wat me overkomt"

Lampaert snelde naar de ritzege nadat zijn ploegmaats het gat hadden laten vallen. Was dat 's ochtends gepland? "Als het onderweg niet zou lukken om waaiers te trekken, was de afspraak om het in de laatste 10 kilometer te proberen", doet Lampaert het verhaal.

"Niki (Terpstra) zette vol door, daarna was het aan Alaphilippe. We hadden een klein groepje. Net voor de rotonde riepen ze naar mij dat ik moest gaan. Ik weet dat ik een snelle kilometer in de benen heb en ik ben blij dat ik dit heb kunnen afwerken."

Die ritzege levert onze landgenoot de rode leiderstrui op. "Ik weet niet wat me overkomt. Het is heel speciaal. Ik besef nog niet goed dat ik morgen aan de start sta met deze trui. Het is een fantastisch moment in mijn carrière en ben blij dat ik dit meemaak."

"Het zal een zware dag worden naar Andorra, want ik ben geen klimmer. De trui houden, dat zal waarschijnlijk niet lukken. Maar misschien kan Alaphilippe of Jungels de trui overnemen. We zullen het wel proberen om mijn trui te verdedigen", besluit Lampaert.