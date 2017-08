Contador: "Ik wil genieten van mijn laatste Vuelta, maar ik wil hem ook winnen"

Wie sterke ploegen zegt, denkt natuurlijk aan Team Sky. Chris Froome mikt op een nieuwe triomf na zijn Tourzege. Froome eindigde al 3 keer als tweede in de Vuelta.

"Volgens mij is hij de grote favoriet", zegt Contador. "Hij is heel sterk en krijgt een tijdrit die in zijn voordeel speelt, want het zijn 40 biljartvlakke kilometers."

"Zijn ploeg is bovendien zo sterk dat zijn knechten zelf kopman zouden kunnen zijn bij andere ploegen. Dat zorgt ervoor dat hij meer favoriet is dan de rest."