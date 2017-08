De Gendt: "Wil honderdste renner worden met ritzege in Tour, Giro en Vuelta"

"De Vuelta wordt mijn eerste officiële wedstrijd sinds de Tour. Ik heb goed kunnen trainen in Spanje. Ik vond snel het juiste ritme en ben klaar voor de vierde keer de dubbel Tour en Vuelta."

"Mijn ultieme carrièredoel is om de trilogie te vervolledigen: een etappe winnen in de Vuelta na mijn ritzeges in de Giro en de Tour. Op dit moment zijn er 99 renners die minstens één rit hebben gewonnen in de drie grote rondes. Het zou mooi zijn om de honderdste te zijn."

"Ik heb een lange ontsnapping nodig om een etappe te winnen, dus je mag een aanvallende koers verwachten van mij. Er zijn heel wat etappes met kansen voor de vluchters, maar het valt af te wachten of de klassementsrenners de nodige vrijheid zullen geven."