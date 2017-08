Michel Wuyts over de Vuelta: "We zullen veel vis kunnen eten"

Ik vermoed dat de Vuelta veel interessanter zal zijn om naar te kijken dan de Tour. We zullen genieten van meer spankracht en aanvallend geweld, want dat is in Frankrijk in grote mate achterwege gebleven.

"Heel interessant ook voor hem is die tijdrit van 40 kilometer in de laatste week. Zo'n cadeau heeft hij in de Tour niet gekregen."

"Het is uitkijken naar al die aankomsten bovenop een col. Er zijn er andermaal 9, 3 in elke week. Daags voor het einde is dat de finish boven op de fameuze Angliru."

"Ik zoek de concurrenten van Froome vooral in Italië. Fabio Aru om te beginnen, al moeten we afwachten in welke mate die hersteld is van de Tour. Voor hem is het ook wat nieuw om twee grote rondes in één seizoen te rijden."

"Maar ik zie vooral Vincenzo Nibali. Die is op stage geweest in San Pellegrino. Er zijn er niet te veel die dat na de Tour klaarspelen. Verder kijk ik naar de hoek van Orica, met de broers Yates en Esteban Chavez. Daar verwacht ik vuurwerk van."

