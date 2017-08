Tom Van Asbroeck brengt aantal Vuelta-Belgen op 16

Van Asbroeck, die de voorbije maanden een pak gewicht kwijtspeelde, wordt uitgespeeld in de sprints. "Wanneer een peloton van 50 à 60 man naar de streep rijdt, kan Tom daarbij zijn", legt ploegleider Juan Manuel Garate uit. "Een ritzege kan dus altijd."

Van Asbroeck heeft dezelfde ambitie: "Ik ga mijn ding proberen te doen in de spurten en in de bergen teammaats proberen bij te staan. En misschien zit een dagzege er wel in."