Vuelta 2017: klimmers wrijven in hun handen, topsprinters sturen hun kat

Niet de hellingsgraad, maar het aantal kilometers bergop staat centraal in week twee. Het peloton rijdt de Sierra Nevada binnen met aankomsten bergop op de Alto Calar, La Pandera en de Alto Hoya de la Mora. Die laatste, in etappe 15, is met 58,8 kilometer bergop de koninginnenrit. De laatste 30 kilometer is het klimmen geblazen.

In de derde week verhuist het hele circus naar Noord-Spanje, want daar wacht de monsterlijke "Los Machucos". De lokale bevolking spreekt over een onmenselijke klim, met stroken tot 28 procent. In het wegdek zitten gleuven voor extra grip voor auto's die de zware tocht naar boven willen wagen, maar of de renners er blij mee zijn is maar de vraag.

De organisatie heeft nog een monster in petto op de voorlaatste dag. dan ligt de aankomst op de Angliru: 12,5 kilometer, een gemiddelde hellingsgraad van 9,8% en stroken tot 23,5%.